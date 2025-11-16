x
16 ноября 2025
16 ноября 2025
Израиль

Подано обвинение против гражданина Израиля, выполнявшего задания иранской разведки

Иран
Прокуратура
Расследование
шпионаж
время публикации: 16 ноября 2025 г., 09:04 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 09:10
Подано обвинение против гражданина Израиля, выполнявшего задания иранской разведки
Пресс-служба полиции Израиля

Прокуратура подала в окружной суд Хайфы обвинительное заключение против 27-летнего жителя Кирьят-Яма Шимона Азарзара, подозреваемого в сотрудничестве с иранской разведкой и выполнении заданий в ее интересах.

В совместном заявлении полиции и ШАБАКа говорится, что на протяжении более года Шимон Азарзар находился в прямом контакте с иранскими кураторами и по их указанию передавал фотографии и координаты "чувствительных объектов" на территории Израиля.

По данным следствия, Азарзар предлагал своим иранским связным передавать "жизненно важную информацию" с израильских военных баз. В частности, он использовал отношения со своей подругой, гражданкой Израиля, проходившей резервистскую службу на базе ВВС, и выведывал у нее сведения о ЦАХАЛе, базах ВВС и их размещении. Отмечается, что он также предлагал передавать данные с армейской базы, к которой имел доступ опосредованно.

Следствие установило, что за свои услуги Азарзар получал денежные переводы через цифровые платежные средства.

Шимон Азарзар и его подруга были задержаны в октябре 2025 года.

