Подано обвинение против гражданина Израиля, выполнявшего задания иранской разведки

Прокуратура подала в окружной суд Хайфы обвинительное заключение против 27-летнего жителя Кирьят-Яма Шимона Азарзара, подозреваемого в сотрудничестве с иранской разведкой и выполнении заданий в ее интересах.

В совместном заявлении полиции и ШАБАКа говорится, что на протяжении более года Шимон Азарзар находился в прямом контакте с иранскими кураторами и по их указанию передавал фотографии и координаты "чувствительных объектов" на территории Израиля.

По данным следствия, Азарзар предлагал своим иранским связным передавать "жизненно важную информацию" с израильских военных баз. В частности, он использовал отношения со своей подругой, гражданкой Израиля, проходившей резервистскую службу на базе ВВС, и выведывал у нее сведения о ЦАХАЛе, базах ВВС и их размещении. Отмечается, что он также предлагал передавать данные с армейской базы, к которой имел доступ опосредованно.

Следствие установило, что за свои услуги Азарзар получал денежные переводы через цифровые платежные средства.

Шимон Азарзар и его подруга были задержаны в октябре 2025 года.