27-летний тель-авивец подозревается в шпионаже на Иран

В ходе совместной операции отдела по кибербезопасности Тель-Авивского округа полиции и Общей службы безопасности ШАБАК был задержан 27-летний житель Тель-Авива, которого подозревают в контактах с иностранным агентом и выполнении различных поручений в интересах Ирана.

В процессе расследования выяснилось, что в последнее время подозреваемый по собственной инициативе связался через социальную сеть с иранскими представителями и выполнил для них ряд заданий в обмен на денежное вознаграждение.

По указаниям иранского "куратора" подозреваемый фотографировал несколько людных мест, в том числе музей Тель-Авива, парк Ган Абрамович в тель-авивском районе Бавли, место падения иранской ракеты на улице Жаботински в Рамат-Гане и другие.

Эти снимки он переправлял заказчикам, за что получал вознаграждение на общую сумму в несколько десятков тысяч шекелей. Деньги переводились подозреваемому в криптовалюте через цифровые кошельки, которыми управляли иранцы.

Подозреваемый был арестован в минувший четверг, при обыске в его доме изъяты цифровые носители и 18 sim-карт, которые подозреваемый, по предположениям следствия, использовал для связи с иранской разведкой.

После допроса его арест был продлен до 10 ноября, однако на заседании мирового суда судья постановил освободить подозреваемого домой без домашнего ареста.