x
10 ноября 2025
|
последняя новость: 17:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 ноября 2025
|
10 ноября 2025
|
последняя новость: 17:16
10 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

27-летний тель-авивец подозревается в шпионаже на Иран

Иран
Тель-Авив
Расследование
ШАБАК
шпионаж
время публикации: 10 ноября 2025 г., 15:52 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 15:52
27-летний тель-авивец подозревается в шпионаже на Иран
Пресс-служба полиции Израиля

В ходе совместной операции отдела по кибербезопасности Тель-Авивского округа полиции и Общей службы безопасности ШАБАК был задержан 27-летний житель Тель-Авива, которого подозревают в контактах с иностранным агентом и выполнении различных поручений в интересах Ирана.

В процессе расследования выяснилось, что в последнее время подозреваемый по собственной инициативе связался через социальную сеть с иранскими представителями и выполнил для них ряд заданий в обмен на денежное вознаграждение.

По указаниям иранского "куратора" подозреваемый фотографировал несколько людных мест, в том числе музей Тель-Авива, парк Ган Абрамович в тель-авивском районе Бавли, место падения иранской ракеты на улице Жаботински в Рамат-Гане и другие.

Эти снимки он переправлял заказчикам, за что получал вознаграждение на общую сумму в несколько десятков тысяч шекелей. Деньги переводились подозреваемому в криптовалюте через цифровые кошельки, которыми управляли иранцы.

Подозреваемый был арестован в минувший четверг, при обыске в его доме изъяты цифровые носители и 18 sim-карт, которые подозреваемый, по предположениям следствия, использовал для связи с иранской разведкой.

После допроса его арест был продлен до 10 ноября, однако на заседании мирового суда судья постановил освободить подозреваемого домой без домашнего ареста.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 ноября 2025

В Израиле подано обвинение против очередного иранского шпиона
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 октября 2025

Израильтянин обвинен в сотрудничестве с иранской разведкой во время войны "Народ как лев"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 октября 2025

Прокуратура предъявила обвинения в шпионаже в пользу Ирана во время войны двум жителям Холона
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 сентября 2025

Гражданин США и Израиля обвинен в работе на разведку Ирана по идеологическим соображениям