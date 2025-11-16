Помощница по уходу неоднократно избивала подопечного за отказ дать ей рюмку коньяка

Помощница по уходу, направленная к пожилому человеку компанией по предоставлению услуг ухода через "Битуах Леуми", напала на своего подопечного, который был недоволен ее привычкой выпивать на рабочем месте. Об этой шокирующей истории рассказывает в воскресенье, 16 ноября, Walla.

По сообщению издания, 84-летний мужчина обратился в полицию Мигдаль а-Эмека с жалобой на то, что его избила работавшая у него в доме помощница по уходу, женщина в возрасте 51 года. Пожилой человек имел право на часы ухода от "Битуах Леуми": помощница должна была приходить к нему три раза в неделю.

В доме у пожилого человека был шкаф с алкогольными напитками. Уже в первый свой приход, по словам представителя полиции, помощница попросила налить ей рюмку коньяка. Пожилой человек согласился. Эта история повторилась и во время второго прихода помощницы. В третий раз – на третий рабочий день помощницы у этого человека – он отказался наливать ей.

После этого, по словам пострадавшего, женщина обругала его, схватила его за руку, толкнула к стене. Пожилой человек не стал сообщать об инциденте в компанию по уходу, направившую к нему работницу, сочтя, что у той было плохое настроение. Он понимал ее тяжелое финансовое положение, давал ей еду с собой и помогал ей деньгами.

Когда помощница пришла в следующий раз и выпила, по мнению подопечного, чрезмерное количество коньяка, он отказался продолжать наливать ей. В ответ она ударила его по лицу, и тогда подопечный попросил ее покинуть дом. Но даже после этого случая он продолжал готовить ей еду. Около двух недель назад она вновь пришла к подопечному, они выпили по рюмке, она потребовала налить ей снова, и когда мужчина отказался, помощница повалила его на пол и разбила рядом с ним стеклянный стакан. Пожилой мужчина попросил помочь ему подняться, но помощница пнула его и обозвала его скупердяем.

После всего случившегося пожилой человек рассказал о поведении помощницы по уходу сыну, и тот убедил его обратиться в полицию. По завершении расследования против женщины было подано обвинительное заключение. Выяснилось также, что в прошлом она уже привлекалась к ответственности за нападение.