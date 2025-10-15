x
15 октября 2025
|
последняя новость: 09:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 октября 2025
|
15 октября 2025
|
последняя новость: 09:03
15 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Палестинская администрация осудила ХАМАС за "чудовищные" расправы в Газе

Газа
ХАМАС
Палестинская администрация
время публикации: 15 октября 2025 г., 08:32 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 08:40
Палестинская администрация осудила ХАМАС за "чудовищные" расправы в Газе
соцсети

Палестинская администрация выступила с заявлением, в котором резко осуждаются расправы над представителями враждебных ХАМАСу кланов и лицами, заподозренными в коллаборационизме, происходящие в секторе Газы. Жертвами расправ стали десятки людей. Об этом сообщают Arab News.

"Расправы, произведенные без справедливого суда, – чудовищные преступления, которые абсолютно недопустимы. Полную ответственность за эти преступления, противоречащие интересам палестинского народа, несет ХАМАС", – говорится в документе.

"Это преступление, вопиющее нарушение прав человека и пренебрежение законом. Оно свидетельствует о стремлении движения навязать свою власть с помощью террора, в то время как жители Газы страдают от последствий войны, разрушений и осады", – сообщает ПА.

Палестинская администрация подчеркивает, что действия ХАМАСа препятствуют объединению всех палестинских территорий под единой властью, а также могут быть использованы как предлог для продолжения оккупации, препятствуют восстановлению сектора и отдаляют перспективу создания палестинского государства.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 октября 2025

Трамп: "Если ХАМАС не разоружится, мы разоружим его силой"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 14 октября 2025

Глава МИД Египта: отобраны 15 технократов в совет по административному управлению Газой
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 октября 2025

ХАМАС продолжает в Газе казни "коллаборационистов" и представителей враждебных кланов