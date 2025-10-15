Палестинская администрация осудила ХАМАС за "чудовищные" расправы в Газе

Палестинская администрация выступила с заявлением, в котором резко осуждаются расправы над представителями враждебных ХАМАСу кланов и лицами, заподозренными в коллаборационизме, происходящие в секторе Газы. Жертвами расправ стали десятки людей. Об этом сообщают Arab News.

"Расправы, произведенные без справедливого суда, – чудовищные преступления, которые абсолютно недопустимы. Полную ответственность за эти преступления, противоречащие интересам палестинского народа, несет ХАМАС", – говорится в документе.

"Это преступление, вопиющее нарушение прав человека и пренебрежение законом. Оно свидетельствует о стремлении движения навязать свою власть с помощью террора, в то время как жители Газы страдают от последствий войны, разрушений и осады", – сообщает ПА.

Палестинская администрация подчеркивает, что действия ХАМАСа препятствуют объединению всех палестинских территорий под единой властью, а также могут быть использованы как предлог для продолжения оккупации, препятствуют восстановлению сектора и отдаляют перспективу создания палестинского государства.