Экс-активист НДИ, обвинявший Либермана, приговорен к условному сроку и выплате компенсации

Бывший активист НДИ Йоси Камиса, обвинявший лидера партии Авигдора Либермана в преступных намерениях, приговорен к выплате компенсации в размере 200000 шекелей и условному наказанию сроком на шесть месяцев.

Суд счел показания Авигдора Либермана достоверными и определил, что версия Камисы не заслуживает доверия. В ходе судебного разбирательства было доказано, что Камиса сознательно распространял заведомо ложные сведения в период выборов. Суд признал действия Камисы наносящими ущерб демократическому процессу.

Интересы Авигдора Либермана в суде представляли адвокаты Ярон Костлиц, Авиад Шаулзон и Гай Пелег из юридической компании "Костлиц".

Напомним, в мае этого года мировой суд Петах-Тиквы признал бывшего активиста НДИ Йоси Камису виновным в клевете против лидера партии Авигдора Либермана. Речь идет о вердикте по иску, поданному Либерманом около трех лет назад после того, как Камиса, называющий себя бывшим помощником Либермана, заявил, что 20 лет назад Либерман предложил ему 100 тысяч долларов за убийство генерал-майора полиции. Суд постановил, что представленная Либерманом версия об этой истории является достоверной. Суд указал в вердикте, "что в ходе разбирательства безусловно доказано, что приписываемые истцу слова о якобы приказе убить сотрудника полиции, никогда не произносились. Камиса сознательно лгал по этому поводу, в том числе и на судебном заседании". Судья отметил в вердикте, что "в планы Камисы не входило доведение правдивой информации до общественности; он изначально знал, что лжет, озвучивая версию". Судья указал также, что "суд доверяет показаниям депутата Кнессета Либермана, который был прав, решив из-за широкого общественного интереса подать уголовную жалобу против Камисы и не довольствоваться гражданским иском. Суд установил, что у Камисы был "злонамеренный умысел в нанесении вреда партии НДИ и Авигдору Либерману во время избирательной кампании в Кнессет".

В июле 2022 года журналистка телеканала "Решет" Аяла Хасон опубликовал сообщение о том, что в распоряжении полиции находится информация, согласно которой несколько лет назад высокопоставленный политик говорил своему приближенному о готовности заплатить 100 тысяч долларов за убийство одного из высших офицеров полиции. Как сообщала журналистка Хасон, материалы находятся в распоряжении сотрудников отдела по расследованию особо тяжких преступлений (ЛАХАВ-433). По словам Аялы Хасон, проверка информации велась особо тщательно, так как она поступила в период предвыборной кампании.

После того, как Камиса выступил с обвинениями в адрес Либермана, тот опубликовал заявление, в котором написал, что Йоси Камиса никогда не был его советником, не занимал официальные посты в НДИ. Однако он был партийным активистом в первые дни после создания НДИ. Либерман также утверждал, что разговаривал с ним последний раз 18-20 лет назад.