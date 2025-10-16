МИД Израиля рекомендовал гражданам воздержаться от поездок на Мадагаскар

В связи с военным переворотом на Мадагаскаре министерство иностранных дел Израиля выпустило специальное предупреждение для туристов с рекомендацией воздержаться от поездок в эту страну.

"В связи с военным переворотом на Мадагаскаре и политической нестабильностью в стране министерство иностранных дел рекомендует гражданам воздержаться от поездок в эту страну до прояснения и стабилизации ситуации", – говорится в сообщении.

Израильтянам, уже находящимся на Мадагаскаре, рекомендовано проявлять осторожность и избегать мест скопления людей и следовать указаниям местных властей.

Министерство иностранных дел отмечает, что из-за отсутствия посольства на Мадагаскаре затруднено оказание консульских услуг в чрезвычайных ситуациях.