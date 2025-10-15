Переворот на Мадагаскаре, власть захвачена военными

Командование CAPSAT, элитного подразделения вооруженных сил Мадагаскара, заявило, что власть в островном государстве перешла к нему, а президент Андри Радзуэлина отстранен от должности.

Возглавляющий CAPSAT полковник Мишель Рандрианирина объявил, что следующее правительство будет сформировано военными, обещав в течение двух лет провести всеобщие выборы. Одновременно он сообщил о приостановке деятельности всех демократических институтов.

Полковник также сообщил, что в определении будущего страны будут участвовать и представители поколения Z, сыгравшие центральную роль в протестах. "Их движение возникло на улицах, и мы уважаем их требования", – заявил фактический глава государства. Напомним, что именно переход CAPSAT на сторону манифестантов предрешил свержение президента.

Местоположение Радзуэлины неизвестно. Сам он сообщил, что находится в безопасном месте. По сообщениям СМИ, он покинул Мадагаскар на самолете французских ВВС, однако официального подтверждения этой информации нет.