Израиль

Нетаниягу и Трамп обсудили шаги Израиля в ответ на задержку с возвращением тел похищенных

время публикации: 16 октября 2025 г., 22:56 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 22:56
Фото: Амос Бен-Гершом, GPO

Вечером 16 октября состоялся телефонный разговор премьер-министра Биньямина Нетаниягу с президентом США Дональдом Трампом.

Источник в Иерусалиме охарактеризовал разговор как продуктивный и проходивший в теплой атмосфере.

Нетаниягу и Трамп обсудили процесс поиска и возвращения тел погибших заложников, а также продвижение в реализации первого этапа соглашения.

Президент Трамп поддержал решения премьер-министра относительно дальнейших действий Израиля и его шагов в ответ на задержку с возвращением тел похищенных.

