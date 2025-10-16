Нетаниягу и Трамп обсудили шаги Израиля в ответ на задержку с возвращением тел похищенных
время публикации: 16 октября 2025 г., 22:56 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 22:56
Вечером 16 октября состоялся телефонный разговор премьер-министра Биньямина Нетаниягу с президентом США Дональдом Трампом.
Источник в Иерусалиме охарактеризовал разговор как продуктивный и проходивший в теплой атмосфере.
Нетаниягу и Трамп обсудили процесс поиска и возвращения тел погибших заложников, а также продвижение в реализации первого этапа соглашения.
Президент Трамп поддержал решения премьер-министра относительно дальнейших действий Израиля и его шагов в ответ на задержку с возвращением тел похищенных.