Нетаниягу и Трамп обсудили шаги Израиля в ответ на задержку с возвращением тел похищенных

Вечером 16 октября состоялся телефонный разговор премьер-министра Биньямина Нетаниягу с президентом США Дональдом Трампом.

Источник в Иерусалиме охарактеризовал разговор как продуктивный и проходивший в теплой атмосфере.

Нетаниягу и Трамп обсудили процесс поиска и возвращения тел погибших заложников, а также продвижение в реализации первого этапа соглашения.

Президент Трамп поддержал решения премьер-министра относительно дальнейших действий Израиля и его шагов в ответ на задержку с возвращением тел похищенных.