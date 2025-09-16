Отчет о действиях ВВС за сутки: Ходейда, Газа, Ливан
время публикации: 16 сентября 2025 г., 19:13 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 19:16
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что ВВС завершили удар по военной инфраструктуре в порту Ходейды (Йемен). Израильская военная авиация продолжает действовать на всех фронтах, и в наступлении, и в обороне.
В секторе Газы за последнюю неделю ВВС нанесли удары по более чем 850 целям в городе Газа. После входа подразделений ЦАХАЛа в Газу авиация обеспечивает плотную огневую поддержку.
На северном направлении в понедельник был нанесен удар по боевику "Хизбаллы" в районе Ятар на юге Ливана, а также по штабу группировки в районе Набатии.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 сентября 2025