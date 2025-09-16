ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в йеменском порту Ходейда

Днем 16 сентября самолеты израильских ВВС нанесли удары по целям в порту Ходейда, на западе Йемена.

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий хуситам, утверждает, что атаку удалось частично отразить. При этом подтверждаются 12 авиаударов по целям в Ходейде.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Атака была осуществлена примерно через два часа после публикации ЦАХАЛом соответствующего предупреждения.

Информация о нанесении ударов по целям в Ходейде подтверждена израильскими военными. В заявлении пресс-службы ЦАХАЛа говорится: "ЦАХАЛ продолжает атаковать военную инфраструктуру террористического режима хуситов в Йемене. Недавно ЦАХАЛ атаковал военную инфраструктуру террористического режима хуситов в порту Ходейда в Йемене. Порт Ходейда используется террористическим режимом для переброски оружия иранского режима, которое применяется для осуществления террористических атак против Государства Израиль и его союзников. Удары были нанесены на фоне неоднократных атак террористического режима на Государство Израиль, в ходе которых беспилотные летательные аппараты и ракеты класса "земля-земля" запускались в сторону территории Государства Израиль. Террористический режим хуситов действует под руководством и при финансовой поддержке Ирана, чтобы наносить ущерб Израилю и его союзникам. Режим использует морское пространство для применения силы и осуществления террористической деятельности против транзитных и торговых судов..."