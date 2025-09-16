x
16 сентября 2025
|
последняя новость: 23:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 сентября 2025
|
16 сентября 2025
|
последняя новость: 23:48
16 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Глобс": прибытие в Израиль новой подлодки "Дракон" задерживается

Оборонка
Германия
время публикации: 16 сентября 2025 г., 22:58 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 23:00
"Глобс": прибытие в Израиль новой подлодки "Дракон" задерживается
Пресс-служба ЦАХАЛа

Издание "Глобс" утверждает, что передача германским концерном Thyssenkrupp Израилю шестой субмарины АХИ "Дракон", которая должна была состояться до конца 2025 года, откладывается на начало 2026 года.

"Дракон" будет не только крупнее двух других субмарин серии АХИ "Танин" и АХИ "Рахав". С водоизмещением 3000 тонн и длиной 70 метров это крупнейшая субмарина, построенная Германией со времен Второй Мировой войны.

В эти дни на "Драконе", в координации с Министерством обороны и ВМС, проводятся различные испытания систем, включая испытания на различных глубинах.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 ноября 2024

На верфи в Германии завершаются работы над израильским "Драконом"