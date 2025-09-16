"Глобс": прибытие в Израиль новой подлодки "Дракон" задерживается

Издание "Глобс" утверждает, что передача германским концерном Thyssenkrupp Израилю шестой субмарины АХИ "Дракон", которая должна была состояться до конца 2025 года, откладывается на начало 2026 года.

"Дракон" будет не только крупнее двух других субмарин серии АХИ "Танин" и АХИ "Рахав". С водоизмещением 3000 тонн и длиной 70 метров это крупнейшая субмарина, построенная Германией со времен Второй Мировой войны.

В эти дни на "Драконе", в координации с Министерством обороны и ВМС, проводятся различные испытания систем, включая испытания на различных глубинах.