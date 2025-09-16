x
16 сентября 2025
16 сентября 2025
Израиль

Голан: "Необходимо ограничить деятельность социальных сетей"

Яир Голан
Соцсети
время публикации: 16 сентября 2025 г., 11:45 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 11:45
Голан: "Необходимо ограничить деятельность социальных сетей"
Yonatan Sindel/Flash90

Глава партии "Демократим" Яир Голан заявил, выступая на на конференции "Гаарец" в Торонто, что необходимо ограничить деятельность социальных сетей.

Видеозапись отрывка выступления Голана опубликовал 14-й канал ИТВ.

"Следующий шаг, который я намерен сделать, который мы должны сделать, это ограничить деятельность социальных сетей. В социальных сетях не должна допускаться брутальная пропаганда. Это общемировая проблема, и инициатива должна исходить от США, так как именно на территории этой страны находятся все крупные фирмы – Facebook, X и другие. Это главная проблема демократии во всем мире, и мы должны отнестись к ней со всей серьезностью", – сказал Яир Голан.

Отметим, что на заседаниях фракции "Демократим" журналистам 14-го канала не позволяли задавать вопросы, мотивируя это тем, что "речь идет о пропагандистском рупоре, а не о СМИ".

