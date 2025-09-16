x
Израиль

Нетаниягу: "Мы начали интенсивные действия в городе Газа"

США
Война с ХАМАСом
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 16 сентября 2025 г., 11:44 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 11:44
Нетаниягу: "Мы начали интенсивные действия в городе Газа"
Shalev Shalom/POOL

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил перед началом допроса в окружном суде, что "мы начали интенсивные военные действия в Газе".

Нетаниягу также подверг критике продолжение судебного процесса. "Я не нуждаюсь в заседании за закрытыми дверьми, чтобы произнести, что государство Израиль переживает решающий момент своей истории. Сегодня, когда происходят крайне важные вещи, я занят тут с девяти утра до шести вечера. Я говорю об этом, так как мы намерены внести просьбу в суд. Если нужно, я представлю дополнительные подробности", – заявил Нетаниягу.

Израиль
