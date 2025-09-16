5 шоссе перекроют на участке между Кфар Ярок и Глилот Мизрах

Компания "Нетивей Аялон" сообщила, что шлоссе номер 5 в западном направлении будет закрыто для движения транспорта с 00:00 до 05:00 на участке между развязками Кфар Ярок и Глилот Мизрах.

Перекрытие будет проводиться в рамках инфраструктурных работ над проектом строительства скоростной трассы "Нетивей Меирим".

Движение транспорта будет перенаправлено через развязку Кфар Ярок. Водителей просят учитывать изменения, они также будут указаны в навигационных программах.