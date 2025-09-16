x
16 сентября 2025
16 сентября 2025
16 сентября 2025
последняя новость: 21:02
16 сентября 2025
Израиль

После иска "Матерей бойцов" БАГАЦ потребовал от государства ответ по вопросу блокады Газы

Верховный суд/БАГАЦ
Юрсоветник правительства
время публикации: 16 сентября 2025 г., 21:02 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 21:10
После иска "Матерей бойцов" БАГАЦ потребовал от государства ответ по вопросу блокады Газы
Yonatan Sindel/Flash90

Представительницы организации "Матери бойцов" ("Имаот а-Лохемим") обратились в Высший суд справедливости с требованием добиться отмены распоряжения юридического советника правительства о запрете блокады в районах боевых действий.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", БАГАЦ обязал государство предоставить ответ на этот иск в течение трех дней.

"Матери бойцов" утверждают, что по решению политического руководства армия начинает наземную операцию в городе Газа, где все еще находятся сотни тысяч гражданских лиц противника вместе с боевиками ХАМАС. "Согласно различным публикациям, юридический советник правительства и главный военный прокурор представили заключение, в котором сказано, что в районах боевых действий запрещено вводить блокаду", – указано в иске.

По словам истиц, это решение имеет прямое влияние на жизни бойцов. "Из-за нелепой позиции юридического советника правительства и главного военного прокурора наших детей отправляют сражаться против сильного, сытого и опасного врага, который прячется за гражданским населением, вместо того, чтобы противостоять врагу жаждущему, голодному и ослабленному и вынудить его к капитуляции, не заставляя нас платить тяжелую цену", – заявила представительница организации "Матери бойцов" Вардит Крегер.

Израиль
