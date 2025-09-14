БАГАЦ отклонил иск против решения о военном захвате сектора Газы

Высший суд справедливости отклонил иск против утвержденного "узким кабинетом" решения главы правительства Биньямина Нетаниягу о военном захвате сектора Газы. Трое судей – Иехиэль Кашер, Давид Минц и Рут Ронен – единогласно отвергли этот иск, постановив, что подобные военно-политические решения находятся в компетенции исполнительной власти и не подлежат судебному пересмотру.

Напомним, кабинет по вопросам политики и безопасности 8 августа одобрил предложенный главой правительства Биньямином Нетаниягу план расширения военной операции в секторе Газы, включающий военный захват всей территории, включая город Газа и крупнейшие лагеря беженцев.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", для реализации этой программы было также утверждено решение о поэтапной мобилизации 430 тысяч резервистов до 30 ноября.

Шесть истцов подали апелляцию на это решение правительства, заявив, что оно принято по политическим мотивам, идет вразрез с рекомендациями высшего военного руководства, приведет к серьезным последствиям для экономики Израиля, гуманитарной ситуации в секторе Газы и поставит под удар судьбу заложников. Кроме того, истцы утверждали, что правительство меньшинства не имеет мандата на решения такого масштаба.

В своем вердикте судьи БАГАЦа указали, что решение о военном захвате Газы является исключительно исполнительно-политическим и находится в компетенции исполнительной власти. Суд также отклонил требование о публикации подробных мотивов решения, поскольку речь идет о секретных вопросах национальной безопасности.