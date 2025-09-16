x
Рубио отправляется из Израиля в Катар: у ХАМАСа мало времени, чтобы согласиться на сделку

время публикации: 16 сентября 2025 г., 07:30 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 07:38
Госсекретарь США Марко Рубио завершил визит в Израиль. Перед вылетом в Катар он сделал заявление для прессы
Nathan Howard/Pool Photo via AP

Госсекретарь США Марко Рубио завершил визит в Израиль. Перед вылетом в Катар он сделал заявление для прессы.

Рубио подтвердил, что ЦАХАЛ начал масштабное наступление на город Газа.

"Израильтяне начали проводить там операции. Поэтому мы думаем, что у нас короткое временное окно, в которое может случиться сделка. У нас больше нет месяцев, и, вероятно, у нас есть несколько дней, может быть, несколько недель", – заявил госсекретарь США, дав понять, что у ХАМАСа совсем мало времени для того, чтобы согласиться на условия сделки и освободить заложников.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поблагодарил американское руководство и лично президента США Дональда Трампа за усилия по освобождению заложников, удерживаемых террористами в Газе с 7 октября 2023 года. "Благодарю вас, президент Трамп, за вашу непоколебимую поддержку израильской борьбы против ХАМАСа и за освобождение наших заложников", – заявил Нетаниягу.

