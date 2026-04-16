последняя новость: 21:39
16 апреля 2026
|
16 апреля 2026
|
последняя новость: 21:39
Трамп объявил, что Иран согласился на вывоз обогащенного урана

время публикации: 16 апреля 2026 г., 21:32 | последнее обновление: 16 апреля 2026 г., 21:38
Трамп объявил, что Иран согласился на вывоз обогащенного урана
Президент США Дональд Трамп, выступая на лужайке Белого дома, заявил о значительном прогрессе в переговорах с Ираном. "Иран согласился не иметь ядерного оружия. Они согласились на это очень решительно. Они согласились отдать нам обогащенный уран", – заявил Трамп.

По его словам, Тегеран готов взять на себя обязательство не разрабатывать ядерное оружие на срок более 20 лет. "У нас много договоренностей с Ираном, и я думаю, что произойдет нечто очень позитивное", – добавил американский президент, сообщив, что следующая встреча с иранской стороной может состояться уже в выходные.

Трамп также отметил эффективность морской блокады Ормузского пролива.

При этом президент США высказал надежду, что продлевать перемирие не потребуется. "Похоже, что мы заключим сделку с Ираном, но если сделки не будет, вернемся к боевым действиям", – предупредил он.

Трамп также прокомментировал объявленное им ранее прекращение огня в Ливане, назвав его "очень волнующим событием". "Мы встретимся с Биби Нетаниягу и с президентом Ливана. Будет прекращение огня, и оно будет включать "Хизбаллу". Посмотрим, можно ли добиться мира", – заявил он.

