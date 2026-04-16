16 апреля 2026
последняя новость: 21:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Нетаниягу заявил, что отклонил условия "Хизбаллы" для прекращения огня

Ливан
Хизбалла
Война с "Хизбаллой"
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 16 апреля 2026 г., 21:11 | последнее обновление: 16 апреля 2026 г., 21:11
Биньямин Нетаниягу
Yonatan Sindel FLASH90

Спустя три часа после того, как Трамп объявил о прекращении огня в Ливане, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с видеообращением, в котором впервые прокомментировал договоренность.

"Я откликнулся на призыв президента Трампа к прекращению огня. У нас есть историческая возможность заключить мирный договор с Ливаном. Президент Трамп намерен пригласить меня и президента Ливана, чтобы попытаться продвинуть это соглашение", – заявил Нетаниягу.

По его словам, в последний месяц Ливан стал обращаться к Израилю с призывами к прямым мирным переговорам, "чего не было более 40 лет". "Я откликнулся на этот призыв и согласился на паузу, а точнее – на временное прекращение огня сроком в десять дней", – сказал премьер-министр.

Нетаниягу подчеркнул, что у Израиля два принципиальных требования на переговорах: разоружение "Хизбаллы" и устойчивый мирный договор – "мир с позиции силы". При этом он отметил, что отверг оба условия, на которых настаивала "Хизбалла": полный отход Израиля к международной границе и перемирие в формате "тишина в обмен на тишину". "Ни одно из этих условий не принято. Мы остаемся в Ливане в расширенной зоне безопасности", – заключил израильский премьер.

Израиль
