Трамп объявил о прекращении огня между Израилем и Ливаном сроком на 10 дней

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social сообщил о том, что Израиль и Ливан договорились о вступлении в силу режима прекращения огня. Это сообщение было написано после его телефонного разговора с президентом Ливана Жозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

" Оба лидера договорились ради достижения мира между своими странами официально ввести 10-дневный режим прекращения огня, начиная с 17:00 по восточному времени США (полночь по израильскому времени. – Прим. ред.)", – написал Трамп. Он с гордостью отметил, что состоявшаяся во вторник в Вашингтоне встреча стала первым контактом представителей Израиля и Ливана за 34 года.

Трамп также сообщил, что поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Рубио и председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэну Кейну "работать с Израилем и Ливаном для достижения прочного мира".

"Для меня было честью урегулировать 9 войн по всему миру, и эта станет десятой, так что давайте сделаем это!" – добавил президент США.

В следующем посте Трамп написал, что пригласит Нетаниягу и Ауна в Белый дом "на первые содержательные переговоры между Израилем и Ливаном с 1983 года". "Обе стороны хотят мира, и я считаю, что это скоро произойдет!" – заключил он.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что Биньямин Нетаниягу созвал заседание кабинета. Совещание, на котором министры были уведомлены о режиме прекращения огня, проводилось по телефону. Нетаниягу сообщил, что наземные силы ЦАХАЛа останутся в Ливане.

Главы нескольких местных советов на севере Израиля были предупреждены ЦАХАЛом о возможном усилении ракетных обстрелов перед полуночью.