x
13 августа 2025
|
последняя новость: 22:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 августа 2025
|
13 августа 2025
|
последняя новость: 22:42
13 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Неизвестные повесили замок на ворота подземной парковки в доме Ярива Левина

Ярив Левин
время публикации: 13 августа 2025 г., 21:41 | последнее обновление: 13 августа 2025 г., 21:56
Неизвестные навесили замок на ворота подземной парковки в доме Ярива Левина
Chaim Goldberg/Flash90

После того, как министр юстиции распорядился сменить замки в офисе юридической советницы, неизвестные повесили замок на ворота подземной парковки дома в Модиине, в котором проживает Ярив Левин. По информации 12-го телеканала, жильцы дома уже через несколько минут сорвали замок.

Телеканал цитирует источник в окружении министра: "Анархисты решили, что это законно запереть ворота парковки целого дома. Парковкой пользуется не только министр, но и его соседи". Они также отметили, что министр, возможно, подаст жалобу в полицию.

Днем ранее сотрудники канцелярии юридической советницы правительства, придя утром на работу, не смогли открыть дверь офиса, так как их ключи не подходили к замку.

В канцелярии Ярива Левина подтвердили, что замки в офисах министерствах юстиции в комплексе правительственных зданий в Тель-Авиве были сменены, так как офисы принадлежат минюсту, а не Гали Баарав-Миара.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 августа 2025

"Кан": по указанию министра юстиции сменены замки в тель-авивском офисе юрсоветницы правительства