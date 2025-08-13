Неизвестные повесили замок на ворота подземной парковки в доме Ярива Левина

После того, как министр юстиции распорядился сменить замки в офисе юридической советницы, неизвестные повесили замок на ворота подземной парковки дома в Модиине, в котором проживает Ярив Левин. По информации 12-го телеканала, жильцы дома уже через несколько минут сорвали замок.

Телеканал цитирует источник в окружении министра: "Анархисты решили, что это законно запереть ворота парковки целого дома. Парковкой пользуется не только министр, но и его соседи". Они также отметили, что министр, возможно, подаст жалобу в полицию.

Днем ранее сотрудники канцелярии юридической советницы правительства, придя утром на работу, не смогли открыть дверь офиса, так как их ключи не подходили к замку.

В канцелярии Ярива Левина подтвердили, что замки в офисах министерствах юстиции в комплексе правительственных зданий в Тель-Авиве были сменены, так как офисы принадлежат минюсту, а не Гали Баарав-Миара.