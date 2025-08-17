Тело мужчины найдено в домике на рынке в Нетании
время публикации: 17 августа 2025 г., 15:30 | последнее обновление: 17 августа 2025 г., 15:34
Волонтеры организации ЗАКА были вызваны в Нетанию на улицу Яалом, где в жилой постройке на территории рынка было обнаружено тело мужчины на продвинутой стадии разложения.
Прохожие почувствовали резкий запах, после чего вызвали спасательные службы. Полиция и МАДА, в свою очередь, обратились в организацию ЗАКА, занимающуюся сбором тел и заботой о достоинстве умерших.
Представитель ЗАКА Исраэль Хасид обратился к общественности с просьбой быть внимательными друг к другу, обращать внимание на своих одиноких и пожилых знакомых и родственников. "Особенно в эти жаркие дни проверяйте состояние таких людей, у нас и без того, к сожалению, достаточно работы", – отметил он.
