Тело мужчины найдено в домике на рынке в Нетании

Волонтеры организации ЗАКА были вызваны в Нетанию на улицу Яалом, где в жилой постройке на территории рынка было обнаружено тело мужчины на продвинутой стадии разложения.

Прохожие почувствовали резкий запах, после чего вызвали спасательные службы. Полиция и МАДА, в свою очередь, обратились в организацию ЗАКА, занимающуюся сбором тел и заботой о достоинстве умерших.

Представитель ЗАКА Исраэль Хасид обратился к общественности с просьбой быть внимательными друг к другу, обращать внимание на своих одиноких и пожилых знакомых и родственников. "Особенно в эти жаркие дни проверяйте состояние таких людей, у нас и без того, к сожалению, достаточно работы", – отметил он.