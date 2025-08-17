x
17 августа 2025
|
последняя новость: 15:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 августа 2025
|
17 августа 2025
|
последняя новость: 15:30
17 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Тело мужчины найдено в домике на рынке в Нетании

Погибшие
Нетания
время публикации: 17 августа 2025 г., 15:30 | последнее обновление: 17 августа 2025 г., 15:34
Тело мужчины найдено в домике на рынке в Нетании
Пресс-служба организации ЗАКА

Волонтеры организации ЗАКА были вызваны в Нетанию на улицу Яалом, где в жилой постройке на территории рынка было обнаружено тело мужчины на продвинутой стадии разложения.

Прохожие почувствовали резкий запах, после чего вызвали спасательные службы. Полиция и МАДА, в свою очередь, обратились в организацию ЗАКА, занимающуюся сбором тел и заботой о достоинстве умерших.

Представитель ЗАКА Исраэль Хасид обратился к общественности с просьбой быть внимательными друг к другу, обращать внимание на своих одиноких и пожилых знакомых и родственников. "Особенно в эти жаркие дни проверяйте состояние таких людей, у нас и без того, к сожалению, достаточно работы", – отметил он.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 августа 2025

Тело жителя Кирьят-Арбы обнаружено в винограднике возле поселка Алон-Швут
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 августа 2025

В лесу возле Тверии обнаружено тело 28-летнего офицера-резервиста
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 августа 2025

В Иерусалиме найдено тело женщины, начато расследование