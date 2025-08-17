27-летний житель Ришон ле-Циона обвиняется в покушении на убийство родителей

Государственная прокуратура подала в окружной суд в Лоде обвинительное заключение против 27-летнего жителя Ришон ле-Циона, который пытался зарезать собственных родителей в их доме. Пострадавшие с многочисленными ножевыми ранениями были доставлены в больницу.

По данным обвинительного заключения, в ночь на 6 августа обвиняемый начал спорить со своими родителями, когда те собирались ложиться спать. Они встали и вышли с ним на кухню, где во время разговора обвиняемый напал на отца и прижал его руки к столу.

При помощи матери отец сумел освободиться, тогда обвиняемый влез на стол, схватил отца за голову и начал с силой ее поворачивать. После этого он прижал голову отца к столу, и тогда отец попросил жену обратиться к кому-нибудь за помощью.

Сын схватил мясницкий нож и начал бить этим ножом отца по голове, по лицу и по рукам, нанеся многочисленные ножевые ранения. Затем он переключился на мать и несколько раз ударил ножом, нанеся удары по голове, шее, лицу и рукам. Женщина сумела выбежать из квартиры и постучаться к соседям, чтобы позвать на помощь.

Сын догнал мать и еще несколько раз ударил ее ножом в живот и в голову. Ее муж также вышел в коридор здания, он сумел перехватить нож и перебросил его жене, та с ножом закрылась в квартире. К тому моменту приехала полиция. Пострадавшие были эвакуированы в больницу с множественными ножевыми ранениями.

Их сыну вменяется покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах и причинение тяжких телесных повреждений при помощи холодного оружия.