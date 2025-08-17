Борьба за ценности или ослабление Израиля. Политики комментируют "день протеста"

Утром в воскресенье, 17 августа, президент Израиля Ицхак Герцог посетил "площадь похищенных" в Тель-Авиве. Там начинались мероприятия дня "национального протеста" ("народной забастовки") с требованием освободить заложников и остановить намеченное расширение военной операции в Газе.

"Народная забастовка" в Израиле: горящие трассы страны. Фоторепортаж

"Я хочу сказать заложникам, что мы их не забываем ни на минуту и делаем все, чтобы вернуть их домой как можно быстрее, – заявил глава государства. – Я хочу сказать семьям, что весь народ с ними. Я хочу сказать международному сообществу, что оно должно перестать быть таким лицемерным. Когда вы хотите, то умеете оказывать давление. Окажите давление на ХАМАС. Перестаньте быть лицемерными".

Глава партии "Демократим" Яир Голан принял участие в демонстрации на перекрестке А-Кфар а-Ярок. "Десятки тысяч людей вышли на улицы сегодня, чтобы потребовать завершения войны и возвращения заложников. У похищенных больше нет времени. Необходимо всех вернуть сейчас", – заявил Голан.

Ранее Голан заявлял, что забастовка направлена на обвал правительства. "Мы будем бастовать, чтобы привести к выборам. Только выборы спасут Израиль", – говорил он.

Глава оппозиции Яир Лапид призвал сторонников нынешней коалиции присоединиться к забастовке. "Можно просто остановиться на один день и сказать, что это ужасно и печально, и что вы не отворачиваетесь и не говорите "замолчите" людям, чья жизнь разрушена. Бастуйте из солидарности. Бастуйте, потому что семьи попросили, и этого достаточно. Бастуйте, потому что ни у кого нет монополии на чувства, на взаимную поддержку, на еврейские ценности", – сказал Лапид.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил: "Сегодняшняя забастовка, созданная на улице Каплан, является продолжением забастовок и призывов к отказничеству, с которыми мы имели дело до 7 октября. Те же самые люди, которые ослабляли Израиль тогда, продолжают делать это сегодня. Эта забастовка усиливает ХАМАС и отдаляет возвращение заложников. Так выглядит циничная манипуляция за счет заложников", – сказал Бен-Гвир.

Министр финансов Бецалель Смотрич сказал: "Государство Израиль проснулось сегодня к началу ужасной кампании, которая может похоронить заложников в туннелях ХАМАСа. Кампания, слава Богу, не преуспела. Израиль не бастует".