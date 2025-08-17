x
17 августа 2025
|
последняя новость: 11:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
"Народная забастовка" в Израиле: горящие трассы страны. Фоторепортаж

Заложники
Акции протеста
время публикации: 17 августа 2025 г., 09:53 | последнее обновление: 17 августа 2025 г., 09:53

Фото: AP Photo и Flash90

17 августа по инициативе ряда семей заложников в Израиле проходит "народная забастовка", цель которой – заставить правительство пойти на сделку с ХАМАСом.

"Забастовка" началась в 6:29 (время начала нападения террористов из Газы на Израиль 7 октября 2023 года) с того, что на "площади похищенных" в Тель-Авиве развернули гигантский транспарант с изображениями 50 заложников (живых и мертвых), которых террористы продолжают удерживать в Газе.

С утра были перекрыты многие трассы. Протестующие жгут автомобильные покрышки, препятствуя движению транспорта.

Подробней о ходе акции

"Народная забастовка" в Израиле: горящие трассы страны. Фоторепортаж
