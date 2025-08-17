ЦАХАЛ подтвердил удар по "объектам энергетической инфраструктуры" хуситов в Йемене

Армия обороны Израиля официально заявила о нанесении ударов по "объектам террора в глубине Йемена, в районе города Сана". Сообщается, что были атакованы "объекты энергетической инфраструктуры, используемые террористическим режимом хуситов, расположенные примерно в 2000 километрах от Израиля".

"Атаки были совершены на фоне неоднократных нападений террористического режима хуситов на Государство Израиль и его граждан, включая запуски ракет класса "земля-земля" и беспилотных летательных аппаратов в сторону территории государства", – отмечает ЦАХАЛ.

"Хуситский террористический режим действует под руководством иранского режима, чтобы нанести ущерб Государству Израиль и его союзникам. Террористический режим использует морское пространство для применения силы и осуществления террористической деятельности, направленной против транзитных и торговых потоков в глобальном судоходном пространстве", – указано в заявлении израильской армии.

"Армия обороны Израиля будет принимать решительные меры в ответ на неоднократные нападения террористического режима хуситов на граждан Государства Израиль и полна решимости продолжать применять силу в ответ на любую угрозу государству в любом месте, где сочтет необходимым", – говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Арабские и израильские СМИ сообщают, что рано утром 17 августа удары по электростанции Хазиз, в Санхане, к югу от Саны, столицы Йемена, были нанесены военно-морскими силами ЦАХАЛа, а не израильскими ВВС. Этого уточнения нет в официальном заявлении ЦАХАЛа

Рано утром 17 августа около Саны, столицы Йемена, в районе электростанции прогремели два взрыва. Об этом сообщало агентство Reuters со ссылкой на местных жителей.

Вскоре хуситы заявили об израильской атаке "в районе электростанции Хазиз, в Санхане, к югу от города".

Генеральный директор Йеменской государственной электроэнергетической корпорации Машаль аль-Рифи заявил: "Электростанции в Сане подверглись бомбардировкам, что привело к временному отключению электроэнергии".

Возник сильный пожар. Выведены из строя электрогенераторы на станции Хазиз.

В прошлый раз ЦАХАЛ атаковали цели в Йемене 21 июля 2025 года. Тогда были нанесены удары по военным объектам террористического режима хуситов в порту Ходейда, на западе Йемена. Причиной нанесения ударов стало "выявление продолжающейся деятельности и попытки восстановления террористической инфраструктуры в порту", заявляли израильские военные.

В период между 21 июля и 17 августа хуситы не менее шести раз атаковали Израиль, запуская баллистические ракеты, кроме того многократно фиксировались попытки атак со стороны Йемена с применением ударных беспилотников.