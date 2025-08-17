x
17 августа 2025
17 августа 2025
Израиль

Специальная группа полиции расследует убийство палестинского нелегала в Тель-Авиве

время публикации: 17 августа 2025 г., 16:58
Полиция округа Аялон выделила специальную следственную группу для расследования убийства, совершенного в пятницу на улице Герцля в Тель-Авиве.

24-летний палестинский араб из Хауары (к югу от Шхема) получил крайне тяжелые огнестрельные ранения, вскоре он скончался в больнице от ран.

В ходе обыска на месте происшествия были задержаны 12 жителей Палестинской автономии, так же, как и убитый, незаконно находившихся в Израиле, сообщает пресс-служба полиции.

