Специальная группа полиции расследует убийство палестинского нелегала в Тель-Авиве
время публикации: 17 августа 2025 г., 16:58 | последнее обновление: 17 августа 2025 г., 17:03
Полиция округа Аялон выделила специальную следственную группу для расследования убийства, совершенного в пятницу на улице Герцля в Тель-Авиве.
24-летний палестинский араб из Хауары (к югу от Шхема) получил крайне тяжелые огнестрельные ранения, вскоре он скончался в больнице от ран.
В ходе обыска на месте происшествия были задержаны 12 жителей Палестинской автономии, так же, как и убитый, незаконно находившихся в Израиле, сообщает пресс-служба полиции.
