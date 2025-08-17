Нетаниягу во время визита в Офру пообещал не допустить создания палестинского государства

В воскресенье, 17 августа, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу посетил поселение Офра в Биньямине, которое в этом месяце отмечает свое 50-летие. Вместе с председателем Совета поселений Иудеи и Самарии он открыл памятную табличку у кедра, который посадил 25 лет назад.

Пресс-служба премьер-министра предоставила редакции расшифровку речи, произнесенной Биньямином Нетаниягу перед собравшимися в Офре:

"Я приезжал сюда 25 лет назад, чтобы посадить дерево и таким образом пустить корни в месте, с которым еврейский народ связан тысячелетиями. Я сказал, что вернусь, если пригласите, на другие юбилеи Офры. Тогда я сказал, что кто-то из молодежи в зале наверняка станет секретарем поселения, и так произошло. Я также сказал тогда, что мы сделаем все, чтобы гарантировать продолжение нашего присутствия в Эрец-Исраэль, не допустить создания палестинского государства, не допустить попыток, которые были и, к сожалению, все еще есть, выкорчевать нас отсюда. Слава богу, то, что я обещал, мы выполнили.

Это было нелегко: на нас оказывали давление внутри страны и извне. Ряд американских президентов хотел выкорчевать нас отсюда и создать здесь палестинское государство. Но вместе мы выстояли. Мы исполнили обещание поколений".