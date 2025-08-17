"Народная забастовка": невеста Матана Ценгаукера Илана Грицевски пошла под хупу – без жениха

В ходе демонстрации Штаба семей похищенных Илана Грицевски, невеста Матана Ценгаукера, который с 7 октября находится в плену ХАМАСа, в присутствии его матери Эйнав Ценгаукер и других родственников заложников провела своеобразную церемонию религиозного бракосочетания с Матаном. Илана надела свадебное платье и фату, в ее руке был букет невесты. Эйнав Ценгаукер была рядом с ней с портретом сына, 25-летнего Матана, на голове Эйнав была черная фата.

Шесты, на которых был укреплен талит – хупа – держали Джон Полин, отец убитого террористами заложника Хирша Гольдберга-Полина, Иегуда Коэн – отец Нимрода Коэна, Мишель Илуз – отец Гая Илуза и Ицик Хорен, отец Итана Хорена.

"Матан, мои любимые кудряшки, – сказала Илана. – Если бы тебя не похитили, мы уже могли бы быть женаты. Я не перестаю думать о том, что у нас отняли, о невинности и любви. За один день наш мир был разрушен, тебя нет рядом со мной, чтобы обнять меня, и я не могу поддержать тебя. Любимый мой, я очень тебя люблю, я борюсь за тебя – до самого твоего возвращения. Мы восстановимся вместе, и с божьей помощью, построим наш еврейский дом в Израиле".

В демонстрациях в поддержку семей заложников, призывающих к немедленному заключению сделки и освобождению похищенных, приняли участие сотни тысяч израильтян по всей стране. Штаб семей похищенных сообщает, что на специально созданных пунктах поддержки протестного движения раздали более 20 километров (в общей сложности) желтых ленточек, символизирующих поддержку семей похищенных.

На Площади Похищенных в Тель-Авиве прошло шествие матерей маленьких детей с колясками, в рамках которого десятки женщин выразили солидарность с борьбой семей похищенных. Кроме того, на площади прошло шествие медицинских работников, которые также собрались поддержать семьи заложников.

В 16:00 по всему израилю прозвучали автомобильные сигналы – таким образом водители выражали поддержку 50 похищенных, которые уже 681 дней находятся в туннелях сектора Газы. В 20:00 возле правительственного комплекса и базы Генштаба ЦАХАЛа Кирия в Тель-Авиве начнется центральное мероприятие "народной забастовки".

В рамках забастовочных санкций по всей стране бастующие перегораживали перекрестки и дороги, полиция задержала десятки участников акций протеста за нарушение общественного порядка.