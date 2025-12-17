x
Культура

В Индии запретили показ фильма "Да" Надава Лапида, фильмов о Палестине и "Броненосца "Потемкина"

Кинофестиваль
Израильское Кино
время публикации: 17 декабря 2025 г., 18:25 | последнее обновление: 17 декабря 2025 г., 17:45
Кадр из фильма "Броненосец "Потемкин"
Wikipedia.org. Фото: SM Eisenstein

Министерство информации и телерадиовещания Индии отказало в освобождении от цензурной сертификации 19 фильмам, заявленным к показу на Международном кинофестивале в Керале (IFFK), который проходит в эти дни. В программу 30-го юбилейного фестиваля вошли 206 картин из 82 стран. Однако девятнадцать из них не прошли обязательную сертификацию в министерстве информации. В списке картин оказались израильский фильм "Да" Надава Лапида, "Палестина 36" Аннемари Джасир, "Однажды в Газе" Тарзана и Араба Нассеров, "Все, что осталось от тебя" Шериен Дабис, а также советская классика "Броненосец "Потемкин" Сергея Эйзенштейна.

Согласно правилам министерства, освобождение от цензуры обычно предоставляется картинам, предназначенным для показа делегатам и профессионалам индустрии, однако ведомство может отказать, если сочтёт, что показ затрагивает безопасность страны, общественный порядок или отношения с другими государствами.

На сайте фестиваля пока нет никаких официальных заявлений в связи с внезапными цензурными ограничениями, однако всплывающий баннер сообщает, что вместо показа фильма "Секретный агент" Клебера Мендонсы Фильо, который также не прошел сертификацию, состоится просмотр картины "Кафка" Агнешки Холланд.

Культура
