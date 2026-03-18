"Сан-Антонио" победил "Сакраменто". Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА."Денвер" разгромил "Филадельфию" 124:96.

Милуоки Бакс - Кливленд Кавальерз 116:123

В этом сезоне "Милуоки" провел без Янниса Адетокунбо 32 игры, в 21 из них проиграл.

Миннесота Тимбервулвз - Финикс Санз 116:104

Денвер Наггетс - Филадельфия Сиксерз 124:96

Сакраменто Кингз - Сан-Антонио Сперз 104:132

"Шпоры" одержали 51-ю победу в 69 матчах.