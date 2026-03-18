"Сан-Антонио" победил "Сакраменто". Результаты матчей НБА
время публикации: 18 марта 2026 г., 13:34 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 13:34
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА."Денвер" разгромил "Филадельфию" 124:96.
Милуоки Бакс - Кливленд Кавальерз 116:123
В этом сезоне "Милуоки" провел без Янниса Адетокунбо 32 игры, в 21 из них проиграл.
Миннесота Тимбервулвз - Финикс Санз 116:104
Денвер Наггетс - Филадельфия Сиксерз 124:96
Сакраменто Кингз - Сан-Антонио Сперз 104:132
"Шпоры" одержали 51-ю победу в 69 матчах.
