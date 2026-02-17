Чемпионка заработала 1 миллион долларов за демонстрацию белья Nike на олимпиаде

Конькобежка Ютта Леердам стала чемпионкой Миланской олимпиады на дистанции 1000 метров.

Победа принесла сексуальной голландке не только золотую медаль, но и один миллион долларов, сообщает Daily Mail.

Победительница и олимпийская рекордсменка расстегнула форму и продемонстрировала белое нижнее белье с логотипом Nike.

Снимок опубликовали многие ведущие издания и сайты, его просмотрели миллионы поклонников спорта.

По данным издания и экспертов в области рекламы, за эту рекламную акцию Ютта Леердам, которую часто называют самой сексуальной спортсменкой олимпиады 2026 года, получила 1 миллион долларов.