17 февраля 2026
Традиции

По данным раввинских судов, в Израиле снизилось количество разводов

Раввинат
Социальные проблемы
Семья
время публикации: 17 февраля 2026 г., 10:57 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 11:06
Miriam Alster/FLASH90

Управление раввинских судов опубликовало отчет по итогам 2025 года, в соответствии с которым в Израиле зарегистрировано 11093 развода, что говорит о снижении на 3,9% в сравнении с 11542 разводами в 2024 году.

Специальному отделу по освобождению женщин ("агунот"), чьи пропали без вести, удалось получить "гет" для 198 женщин (годом ранее их было 221).

В минувшем году вынесено 156 решений о санкциях в отношении 36 мужчин, отказывающихся дать "гет" своим женам, и 41 решение в отношении 12 женщин-отказниц. В числе принятых мер – запрет на выезд из страны, закрытие банковских счетов, блокировка кредитных карт, ограничения на использование чеков, лишение водительских прав и другие. В отчете говорится, что после изменений в законе новые санкции показали эффективность в борьбе с отказом от "гета".

В сфере проверки еврейского статуса ("бирур яадут") в 2025 году вынесены окончательные решения по 2558 делам (в сравнении с 2174 годом ранее).

В 2025 году БАГАЦ рассмотрел 69 петиций против раввинских судов, шесть из них были удовлетворены, остальные отклонены или сняты.

