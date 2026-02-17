Нетаниягу встретился с конгрессменами из Американо-израильской ассоциации образования

Во вторник, 17 февраля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в своей канцелярии в Иерусалиме с представителями Американо-израильской ассоциации образования (USIEA) конгрессменами Тимом Уолбергом, Джоном Молнаром и Скоттом Франклином.

Пресс-служба канцелярии сообщила, что премьер-министр обсудил с ними региональные вопросы и поблагодарил за твердую поддержку Израиля.

Конгрессмены высоко оценили уникальный вклад Израиля в национальную безопасность США.

Американо-израильская ассоциация образования (USIEA) – внепартийная некоммерческая организация, основанная в 2011 году и занимающаяся просветительской деятельностью среди высокопоставленных американских государственных деятелей с целью развития диалога и сотрудничества между США и Израилем. Одним из главных своих достижений организация считает то, что ей удалось добиться увеличения финансирования проекта "Железный купол". Основным направлением деятельности USIEA являются образовательные поездки конгрессменов в Израиль, а также организация брифингов и форумов на Капитолийском холме.