17 февраля 2026
последняя новость: 19:29
17 февраля 2026
17 февраля 2026
последняя новость: 19:29
17 февраля 2026
Израиль

Нетаниягу встретился с конгрессменами из Американо-израильской ассоциации образования

США
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 17 февраля 2026 г., 18:42
Нетаниягу встретился с конгрессменами из Американо-израильской ассоциации образования
Фото: Амос Бен-Гершом/GPO

Во вторник, 17 февраля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в своей канцелярии в Иерусалиме с представителями Американо-израильской ассоциации образования (USIEA) конгрессменами Тимом Уолбергом, Джоном Молнаром и Скоттом Франклином.

Пресс-служба канцелярии сообщила, что премьер-министр обсудил с ними региональные вопросы и поблагодарил за твердую поддержку Израиля.

Конгрессмены высоко оценили уникальный вклад Израиля в национальную безопасность США.

Американо-израильская ассоциация образования (USIEA) – внепартийная некоммерческая организация, основанная в 2011 году и занимающаяся просветительской деятельностью среди высокопоставленных американских государственных деятелей с целью развития диалога и сотрудничества между США и Израилем. Одним из главных своих достижений организация считает то, что ей удалось добиться увеличения финансирования проекта "Железный купол". Основным направлением деятельности USIEA являются образовательные поездки конгрессменов в Израиль, а также организация брифингов и форумов на Капитолийском холме.

