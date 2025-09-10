x
Израиль

Министр Эли Коэн проходит допрос по делу о незаконной выдаче дипломатических паспортов

Полиция
Ликуд
Расследование
время публикации: 10 сентября 2025 г., 09:56 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 09:56
Министр Эли Коэн проходит допрос по делу о незаконной выдаче дипломатических паспортов
Yonatan Sindel/Flash90

Министр энергетики Эли Коэн был вызван на допрос с предупреждением об ответственности за дачу ложных показаний, он проходит допрос в отделении "Лахав-433". Эли Коэн допрашивается в качестве подозреваемого и отвечает на вопросы следователей о том периоде, когда он возглавлял МИД.

Речь идет о деле по незаконной выдаче дипломатических паспортов: допрос министра ранее был санкционирован юридической советницей правительства Гали Баарав-Миарой и государственным прокурором Амитом Исманом.

О расследовании дела о дипломатических паспортах, которые были выданы авторитетным активистам "Ликуда", не имеющим права на такие документы, стало известно в августе 2024 года. Тогда же сотрудники "Лахав 433" провели обыски в офисах МИДа в Иерусалиме.

Информация о нарушениях при выдаче дипломатических паспортов впервые появилась в декабре 2023 года, в августе сотрудники "Лахав 433" провели обыски в офисах МИДа в Иерусалиме. Среди лиц, незаконно получивших дипломатический паспорт, назывался и Яир Нетаниягу. В марте 2024 года Нетаниягу-младший сдал свой дипломатический паспорт после соответствующего вердикта БАГАЦа.

