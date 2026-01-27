x
27 января 2026
27 января 2026
Израиль

"Кан": "Исламский джихад" сознательно запускал неисправные ракеты, убивая палестинцев

Террористы
ХАМАС
Исламский джихад
время публикации: 27 января 2026 г., 12:43 | последнее обновление: 27 января 2026 г., 12:43

Документ, обнаруженный в секторе Газы во время войны и проанализированный в Исследовательском центре по вопросам разведки и террора, ясно показал, что в террористической организации "Исламский джихад" осознавали наличие проблем с ракетами группировки, но все равно использовали их, что приводило к гибели сотен жителей Газы.

Как сообщает новостная служба "Кан", руководство ХАМАСа возмущалось по поводу падения множества ракет "Исламского джихада" на территории сектора, что приводило к ранениям и гибели палестинцев.

В документе приводится резюме встречи в Бейруте между высокопоставленным представителем ХАМАСа, который фигурирует под псевдонимом "Ахмад", и главой военного крыла "Исламского джихада" Акрамом Аджури.

"Ахмад" в ходе встречи заявил: "Ваши ракеты падают на дома людей среди бела дня, и это повторяется раз за разом". Аджури ответил на это: "Мы на войне, и даже если от дружественного огня погибнет тысяча человек – это цена войны".

В ходе разговора Аджури признал, что "Исламский джихад" осведомлен о наличии проблем с ракетами, и заявил, что чертежи и инструкции для их производства группировка получила от иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Израиль
