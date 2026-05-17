Житель Сдерота обвинен в изнасилованиях жены и издевательствах над детьми

В окружном суде Беэр-Шевы 32-летнему жителю Сдерота предъявлены обвинения в избиениях и изнасилованиях жены, а также в насилии и издевательствах по отношению к их общим детям.

Согласно обвинительному заключению, с момента заключения брака до даты ареста обвиняемый многократно угрожал потерпевшей, нападал на нее и совершал в отношении нее сексуальные преступления. Кроме того, он не только сам постоянно оскорблял жену, но и заставлял их несовершеннолетних детей (шести, четырех и неполных двух лет) обзывать мать.

Следствием было установлено, что подсудимый иногда препятствовал потерпевшей ходить на работу, а когда она уходила на работу или по делам, он часто звонил ей по видеосвязи, чтобы проверить, где она находится. В последние месяцы совместной жизни он проводил "интимные проверки" потерпевшей после того, как она возвращалась домой, чтобы убедиться, что она не изменяет ему.

Также в обвинительном заключении сказано, что в случаях, когда потерпевшая отказывалась от полового акта, подсудимый кричал на нее, ругался, ломал предметы в доме и всячески оскорблял ее, принуждая к сексу, а также насиловал жену во сне.

Согласно обвинениям, после того как потерпевшая заявила о намерении развестись, ответчик усилил насилие в отношении нее, угрожал ей и клеветал на нее в присутствии детей. В тот же период обвиняемый стал еще более жестоко вести себя по отношению к собственным детям.

Имя обвиняемого не публикуется.