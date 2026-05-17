Председатель ЦИК встретился с главой ШАБАКа

Глава Центральной избирательной комиссии заместитель главы Верховного суда Ноам Солберг встретился с главой Общей службы безопасности (ШАБАК) Давидом Зини.

В ходе встречи речь шла о подготовке ШАБАКа к предвыборной кампании.

В совместном заявлении двух структур говорится, что "встреча касалась сотрудничества двух организаций и той помощи, которую ШАБАК может оказать ЦИК в деле охраны демократии в соответствии с нормами и моделями, которые были установлены в прошлые предвыборные кампании".