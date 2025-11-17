Пять пограничников задержаны по подозрению в провозе нелегалов из ПА

Пять бойцов пограничной полиции (МАГАВ) были задержаны 17 ноября по подозрению в том, что за вознаграждение провозили нелегальных палестинских рабочих на территорию Израиля. Об этом сообщило управление по расследованию преступлений полицейских (МАХАШ).

Задержание стало итогом скрытого расследования, начатого после сообщения, поступившего от командования пограничной полиции. Расследование ведется совместно – иерусалимским подразделением МАХАШ и управлением уголовного розыска Иерусалимского округа.

После перехода к открытому этапу дела задержанные допрашиваются, в том числе по подозрению в получении взятки и злоупотреблении служебным положением. В ближайшее время их доставят в мировой суд Иерусалима для рассмотрения ходатайства о продлении срока ареста. Расследование продолжается.