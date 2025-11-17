x
17 ноября 2025
|
последняя новость: 12:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 ноября 2025
|
17 ноября 2025
|
последняя новость: 12:37
17 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Пять пограничников задержаны по подозрению в провозе нелегалов из ПА

Полиция
Расследование
Нелегалы
время публикации: 17 ноября 2025 г., 11:21 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 11:36
Пять пограничников задержаны по подозрению в провозе нелегалов из ПА
Chaim Goldberg/Flash90

Пять бойцов пограничной полиции (МАГАВ) были задержаны 17 ноября по подозрению в том, что за вознаграждение провозили нелегальных палестинских рабочих на территорию Израиля. Об этом сообщило управление по расследованию преступлений полицейских (МАХАШ).

Задержание стало итогом скрытого расследования, начатого после сообщения, поступившего от командования пограничной полиции. Расследование ведется совместно – иерусалимским подразделением МАХАШ и управлением уголовного розыска Иерусалимского округа.

После перехода к открытому этапу дела задержанные допрашиваются, в том числе по подозрению в получении взятки и злоупотреблении служебным положением. В ближайшее время их доставят в мировой суд Иерусалима для рассмотрения ходатайства о продлении срока ареста. Расследование продолжается.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook