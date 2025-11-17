"Кан": покончил с собой один из фигурантов дела о "Гистадруте"
время публикации: 17 ноября 2025 г., 11:13 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 11:18
"Кан" сообщает, что покончил с собой подрядчик из центральной части страны, считавшийся близким к председателю "Гистадрута" Арнону Бар-Давиду. Самоубийство связывают с расследованием дела о коррупции.
По данным СМИ, мужчина несколько дней назад дал показания в рамках дела "Рука руку моет", рассказав о работах, которые он выполнял в доме семьи Бар-Давид. После допроса он вернулся домой, где 16 ноября покончил с собой.
Судя по публикуемым сведениям, этот человек был в статусе свидетеля, хотя являлся одним из фигурантов расследования. Он не находился под домашним арестом.
