Полиция задержала сына главы криминального клана Шалома Думрани

20-летний Мор Думрани, сын главы криминального клана Шалома Думрани, подозревается в нанесении ножевого ранения водителю машины, обогнавшей его на дороге.

По информации радиостанции "Кан Бет", сын главы криминального клана Шалома Думрани, Мор Думрани, задержан по подозрению в участии в "дорожном конфликте", в результате которого был ранен водитель обогнавшей его машины. Пострадавший водитель находится в больнице в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел около 10 дней назад. Думрани младший, не имеющий приводов в полицию и судимостей, был задержан вместе с еще одним подозреваемым в Ашкелоне.

Адвокат задержанных утверждает, что у полиции нет никаких доказательств причастности его клиентов к инциденту.

По данным "Кан", срок задержания Мора Думрани продлен на два дня.

Три года назад на другого сына Шалома Думрани было совершено покушение, в результате ранения он парализован. По прогнозам врачей, он будет прикован к кровати до конца жизни.