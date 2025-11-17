Гражданин Молдовы задержан за нападение в Бейт-Шемеше

Полиция задержала 29-летнего иностранного работника из Молдовы по подозрению в жестоком избиении мужчины в квартире в Бейт-Шемеше.

Судя по сообщению полиции, вечером 16 ноября подозреваемый избил мужчину, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Во время драки было разбито кухонное окно, был причинен ущерб мебели в квартире.

Сегодня задержанный будет доставлен в мировой суд для рассмотрения ходатайства полиции о продлении ареста.