x
17 ноября 2025
|
последняя новость: 12:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 ноября 2025
|
17 ноября 2025
|
последняя новость: 12:37
17 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Гражданин Молдовы задержан за нападение в Бейт-Шемеше

Расследование
Полиция
время публикации: 17 ноября 2025 г., 12:01 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 12:01
Гражданин Молдовы задержан за нападение в Бейт-Шемеше
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция задержала 29-летнего иностранного работника из Молдовы по подозрению в жестоком избиении мужчины в квартире в Бейт-Шемеше.

Судя по сообщению полиции, вечером 16 ноября подозреваемый избил мужчину, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Во время драки было разбито кухонное окно, был причинен ущерб мебели в квартире.

Сегодня задержанный будет доставлен в мировой суд для рассмотрения ходатайства полиции о продлении ареста.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook