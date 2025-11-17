"Аль-Джазира": "Бригады Изаддина аль-Касама" через "Красный Крест" передали Израилю останки
время публикации: 17 ноября 2025 г., 15:59 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 15:59
Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что представители "Красного Креста" получили от террористов военного крыла ХАМАСа "Бригады Изаддина аль-Касама" останки израильского заложника.
В Израиле уточнили эту информацию: речь не идет об останках одного из троих удерживаемых в секторе Газы похищенных. По согласованию с израильскими властями, для проверки и экспертизы в Израиле передана "находка", обнаруженная в ходе раскопок в секторе Газы ранее.
