"Аль-Джазира": "Бригады Изаддина аль-Касама" через "Красный Крест" передали Израилю останки

Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что представители "Красного Креста" получили от террористов военного крыла ХАМАСа "Бригады Изаддина аль-Касама" останки израильского заложника.

В Израиле уточнили эту информацию: речь не идет об останках одного из троих удерживаемых в секторе Газы похищенных. По согласованию с израильскими властями, для проверки и экспертизы в Израиле передана "находка", обнаруженная в ходе раскопок в секторе Газы ранее.