x
17 ноября 2025
|
последняя новость: 17:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 ноября 2025
|
17 ноября 2025
|
последняя новость: 17:14
17 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Аль-Джазира": "Бригады Изаддина аль-Касама" через "Красный Крест" передали Израилю останки

время публикации: 17 ноября 2025 г., 15:59 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 15:59
"Аль-Джазира": "Бригады Изаддина аль-Касама" через "Красный Крест" передали Израилю останки
AP Photo/Yousef Al Zanoun

Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что представители "Красного Креста" получили от террористов военного крыла ХАМАСа "Бригады Изаддина аль-Касама" останки израильского заложника.

В Израиле уточнили эту информацию: речь не идет об останках одного из троих удерживаемых в секторе Газы похищенных. По согласованию с израильскими властями, для проверки и экспертизы в Израиле передана "находка", обнаруженная в ходе раскопок в секторе Газы ранее.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 ноября 2025

В Газе возобновляются поиски останков погибших заложников
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 ноября 2025

Опознаны останки Мени Годарда из Беэри, убитого "Исламским джихадом" 7 октября
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 ноября 2025

Останки израильского заложника переданы Израилю. В руках ХАМАСа остались трое