В Иерусалиме мужчина на электровелосипеде сбил пешехода, состояние пострадавшего тяжелое
время публикации: 17 ноября 2025 г., 21:55 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 22:43
На улице Йермиягу в Иерусалиме мужчина на электровелосипеде сбил 17-летнего юношу. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пешеход при падении ударился головой, его состояние тяжелое.
Пострадавший доставлен в больницу "Шаарей Цедек".
Пресс-служба полиции сообщила, что произошло столкновение легкового автомобиля и электрического велосипеда. И пострадавший – не пешеход, а велосипедист. Обстоятельства аварии расследуются.
Ссылки по теме