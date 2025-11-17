В Иерусалиме мужчина на электровелосипеде сбил пешехода, состояние пострадавшего тяжелое

На улице Йермиягу в Иерусалиме мужчина на электровелосипеде сбил 17-летнего юношу. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пешеход при падении ударился головой, его состояние тяжелое.

Пострадавший доставлен в больницу "Шаарей Цедек".

Пресс-служба полиции сообщила, что произошло столкновение легкового автомобиля и электрического велосипеда. И пострадавший – не пешеход, а велосипедист. Обстоятельства аварии расследуются.