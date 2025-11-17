x
17 ноября 2025
17 ноября 2025
17 ноября 2025
последняя новость: 17:14
17 ноября 2025
Внимание, розыск: пропала 79-летняя Лариса Гур из Хайфы

время публикации: 17 ноября 2025 г., 16:54 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 16:54
Внимание, розыск: пропала 79-летняя Лариса Гур из Хайфы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей. Пропала 79-летняя Лариса Гур из Хайфы: она вышла из дома ранее в понедельник, 17 ноября, и е местонахождение неизвестно. Примерно в 11:00 женщину видели в районе Мерказ а-Кармель в Хайфе.

Приметы пропавшей: стройная, кудрявые волосы седой блонд. Была одета в белую кофту с темными полосами, белую куртку, черные брюки. Носит с собой сумочку светлого цвета, при себе у нее был пакетик "Суперфарм".

Всех, кто может помочь установить местонахождение пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Хайфы по телефону 04-8648811.

