Израиль

Смотрич: "Я тяжело работаю, чтобы не допустить создания палестинского государства"

Бецалель Смотрич
время публикации: 17 ноября 2025 г., 16:45 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 16:45
Смотрич: "Я тяжело работаю, чтобы не допустить создания палестинского государства"
Yonatan Sindel/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич заявил на заседании фракции "Ционут Датит", что его партия категорически отвергает план "Путь к палестинскому государству".

"Эта программа реализована не будет никогда, – подчеркнул Смотрич. – В Эрец-Исраэль родился еврейский народ и здесь он останется, владея полным суверенитетом. В последние годы я тяжело работаю, стремясь уничтожить саму идею Палестинского государства, и намерен продолжать действовать в этом направлении максимально интенсивно".

Израиль
