x
17 ноября 2025
|
последняя новость: 09:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 ноября 2025
|
17 ноября 2025
|
последняя новость: 09:34
17 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Академию иврита попросили запретить слова "бибист" и "капланист"

иврит
время публикации: 17 ноября 2025 г., 08:46 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 09:08
Академию иврита попросили запретить слова "бибист" и "капланист"
Itai Ron/Flash90

Движение "Четвертый квартал", выступающее за внутринациональное примирение и диалог, обратилось в Академию иврита с просьбой объявить, что слова "бибист" и "капланист" не являются нормативными, и что ими нельзя пользоваться в системе образования, на пленарных заседаниях Кнессета, на официальных государственных конференциях и в местах, где представлено государство.

"От имени движения "Четвертый квартал", стремящегося к достижению консенсуса в израильском обществе, мы просим вас разъяснить широкой израильской общественности, что слова "бибист" и "капланист" являются ненормативными", - говорится в письме.

По словам авторов письма, эти слова, начавшие свой путь как политические прозвища, приобрели в публичном дискурсе оскорбительный и подстрекательский оттенок, и служат не только для описания политического мнения, но и для клеймения и углубления общественного раскола в Израиле.

"Академия иврита продвигает использование нормативного, достойного и уважительного языка, и она несет ответственность за защиту языкового пространства от терминов, единственный вклад которых – разделение и раскол", - подчеркивается в обращении.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 05 июня 2023

Суд в деле о злословии: нет причин считать прозвище "бибист" относящимся к определенной общине