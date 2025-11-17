Академию иврита попросили запретить слова "бибист" и "капланист"

Движение "Четвертый квартал", выступающее за внутринациональное примирение и диалог, обратилось в Академию иврита с просьбой объявить, что слова "бибист" и "капланист" не являются нормативными, и что ими нельзя пользоваться в системе образования, на пленарных заседаниях Кнессета, на официальных государственных конференциях и в местах, где представлено государство.

"От имени движения "Четвертый квартал", стремящегося к достижению консенсуса в израильском обществе, мы просим вас разъяснить широкой израильской общественности, что слова "бибист" и "капланист" являются ненормативными", - говорится в письме.

По словам авторов письма, эти слова, начавшие свой путь как политические прозвища, приобрели в публичном дискурсе оскорбительный и подстрекательский оттенок, и служат не только для описания политического мнения, но и для клеймения и углубления общественного раскола в Израиле.

"Академия иврита продвигает использование нормативного, достойного и уважительного языка, и она несет ответственность за защиту языкового пространства от терминов, единственный вклад которых – разделение и раскол", - подчеркивается в обращении.