x
17 ноября 2025
|
последняя новость: 07:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 ноября 2025
|
17 ноября 2025
|
последняя новость: 07:42
17 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал командира "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

Ливан
Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 17 ноября 2025 г., 07:37 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 08:03
ЦАХАЛ ликвидировал командира "Хизбаллы" в аль-Мансури
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что вечером в воскресенье, 16 ноября, силы ВВС по наводке 91-й дивизии ликвидировали командира "Хизбаллы" в районе деревни аль-Мансури, на юге Ливана, Мухаммада Али Шуайха.

Согласно сообщению, Али Шуайх отвечал за связь с жителями деревни в военных и экономических вопросах, а также занимался захватом гражданских объектов для их использования в террористической деятельности.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 16 ноября 2025

Ливанские СМИ: беспилотник ЦАХАЛа атаковал машину возле Тира, убиты двое командиров "Хизбаллы"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 ноября 2025

773-й день войны: действия в Газе, операции в Иудее и Самарии