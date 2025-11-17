ЦАХАЛ ликвидировал командира "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео
время публикации: 17 ноября 2025 г., 07:37 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 08:03
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что вечером в воскресенье, 16 ноября, силы ВВС по наводке 91-й дивизии ликвидировали командира "Хизбаллы" в районе деревни аль-Мансури, на юге Ливана, Мухаммада Али Шуайха.
Согласно сообщению, Али Шуайх отвечал за связь с жителями деревни в военных и экономических вопросах, а также занимался захватом гражданских объектов для их использования в террористической деятельности.