ЦАХАЛ ликвидировал командира "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что вечером в воскресенье, 16 ноября, силы ВВС по наводке 91-й дивизии ликвидировали командира "Хизбаллы" в районе деревни аль-Мансури, на юге Ливана, Мухаммада Али Шуайха.

Согласно сообщению, Али Шуайх отвечал за связь с жителями деревни в военных и экономических вопросах, а также занимался захватом гражданских объектов для их использования в террористической деятельности.