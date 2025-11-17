x
17 ноября 2025
|
последняя новость: 17:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 ноября 2025
|
17 ноября 2025
|
последняя новость: 17:14
17 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ сообщает о ликвидации террориста, заложившего бомбу за "желтой линией"

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 17 ноября 2025 г., 16:13 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 16:13
ЦАХАЛ сообщает о ликвидации террориста, заложившего бомбу за "желтой линией"
AP Photo/Ariel Schalit

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, некоторое время назад размещенные в секторе Газы военнослужащие обнаружили нескольких террористов, которые пересекли "желтую линию" и заложили подозрительные предметы в землю вблизи сил ЦАХАЛа на севере сектора Газы.

ВВС, наведенные израильскими войсками, нанесли удар и ликвидировали одного из террористов, устраняя немедленную угрозу израильским силам. Остальные боевики отступили и вернулись на территорию к западу от "желтой линии".

В другом инциденте на севере сектора был обнаружен боевик, который пересек "желтую линию" и приблизился к израильским войскам, действующим в том районе, что представляло для них немедленную угрозу. Террорист был ликвидирован.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что израильские войска развернуты в районе в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня в Газе, они продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.

Отметим, что ранее минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявил, что сегодня в результате действий ЦАХАЛа были убиты трое жителей сектора: двое в Шуджаийе (на востоке города Газа) и один в Байт-Лахии (на севере сектора).

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 ноября 2025

773-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии