Жительница Раананы обвиняется в покушении на убийство матери

Госпрокуратура Израиля подала в окружной суд в Лоде обвинительное заключение против 27-летней жительницы Раананы Шабнам Таклифи. Ее обвиняют в покушении на убийство и причинении тяжкого вреда в отягчающих обстоятельствах собственной 64-летней матери.

Следствием было установлено, что за день до нападения обвиняемая, решив убить мать, отправилась в торговый центр "Арим" в Кфар-Сабе и купила кухонный нож с лезвием около 21 см. На следующий день, 3 ноября 2025 года, когда в квартире находились только она и мать, обвиняемая подошла к ней в гостиной и нанесла не менее десяти ударов ножом по различным частям тела.

Крики раненой женщины услышали прохожие на улице. Увидев через окно, как дочь наносит удары, они закричали ей, чтобы та прекратила, а затем сломали жалюзи и сумели проникнуть в квартиру. По данным обвинения, Шабнам Таклифи обернулась к ним с ножом в руке, однако в итоге швырнула оружие на пол.

Пострадавшую женщину в критическом состоянии доставили в больницу "Меир" в Кфар-Сабе, где она до сих пор находится в отделении интенсивной терапии, в медикаментозной коме и на искусственной вентиляции легких.

Прокуратура ходатайствует о продлении ареста обвиняемой до окончания судебного процесса.